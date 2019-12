Belgio, il ct Martinez: “Lavoro eccezionale di Mancini, l’Italia una delle favorite a Euro 2020. Lukaku migliorerà in Serie A”

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport: “Il lavoro di Mancini è eccezionale. Certo, le qualificazioni sono una cosa e la fase finale un’altra. L’Europeo del Belgio? Non dovremo fare nulla e dovremo prepararci bene, logisticamente sarà dura. Dovremo giocare a San Pietroburgo e Copenaghen, non è il massimo. Lukaku? Sono stato felice per lui. Direi che il suo passaggio all’Inter lo sta aiutando a sentirsi ancora più a suo agio. Il feeling con un grande allenatore come Antonio Conte mi sembra evidente e il ruolo di trascinatore di Romelu viene esaltato dal contesto. Per il Belgio, in prospettiva Europeo, è una gran bella notizia. Allo United, soprattutto negli ultimi 6 mesi, non è stato bene mentre ora è tornato al centro di un progetto ed è felice. Io dico che nei club e in nazionale per lui non fa differenza e fa quello che ha sempre fatto: segna e fa segnare i compagni. Romelu è un calciatore essenziale, altruista e preziosissimo per la squadra. Il suo rendimento in Serie A e in Champions non stupisce certamente noi che lo conosciamo bene. Credo che andare nel campionato italiano per lui sia stata una scelta azzeccata. Lukaku all’Inter sta andando alla grande, ma pure Hazard col Real in Champions ha dato spettacolo contro il Psg. Diciamo che non mi lamento. Cosa farò dopo l’Europeo? Ci sono state mille illazioni dopo certe mie dichiarazioni: io ho solo detto che finora sono stato un allenatore molto economico e molto leale con la federazione belga. Tutto qua. Il resto lo vedremo in futuro”.