Belgio, i convocati di Tedesco: torna Lukaku, riconferma per Malick Fofana

Il Belgio ha svelato la lista dei giocatori convocati da Domenico Tedesco per l’ultimo raduno del 2024. Già presente con il gruppo belga a ottobre, ci sarà nuovamente Malick Fofana, classe 2005 che sta stupendo al Lione. Torna dopo più di un anno tra i convocati il centrocampista del Chelsea Roméo Lavia, assente da maggio 2023. Ottime notizie anche per Romelu Lukaku, assente tra i convocati di ottobre per via di una condizione fisica da recuperare. Joaquin Seys, terzino destro del Bruges, trova la sua prima convocazione. Ancora niente da fare per Kevin De Bruyne, ancora infortunato. Il Belgio, che occupa il terzo posto nel Girone A, affronterà l’Italia il 14 novembre, e Israele 3 giorni dopo.

Foto: Instagram Belgio