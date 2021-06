Belgio, doppia frattura all’orbita dell’occhio: Europeo già finito per Castagne

Dura solamente pochi minuti l’Europeo per Timothy Castagne. L’esterno del Leicester, ex Atalanta, ha rimediato una doppia frattura all’orbita dell’occhio dopo un contrasto di gioco della partita di ieri sera. Il belga è tornato in patria e sarà sottoposto a dun intervento chirurgico. Il ct Martinez ha commentato ai media nazionali: “Davvero una brutta notizia, è triste vedere che Timothy sarà fuori dal torneo. Ha una doppia frattura e farà le cure necessarie”.

Foto: Twitter Leicester