Belgio, Chadli non parte per Siviglia. Non ci sarà contro il Portogallo

Attraverso i suoi canali ufficiali il Belgio ha comunicato che il suo giocatore Nacer Chadli non è partito con i propri compagni per Siviglia, dove domani ci sarà la sfida contro il Portogallo. La federazione non ha specificato l’entità del suo infortunio, ma ha detto solo che il centrocampista non è al meglio non avendo potuto allenarsi nelle ultime ore. Certa la sua assenza contro il Portogallo, da vedere in caso di passaggio se ci sarà ai quarti in una possibile sfida contro l’Italia.

UPDATE: @NChadli didn’t travel to Seville. He is not feeling well, couldn’t train and is not match fit. #DEVILTIME #EURO2020 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 26, 2021

