Belgio brutto e “fortunato”, ma Courtois e Batshuayi conquistano i tre punti contro il Canada (1-0)

Il Belgio soffre ma vince contro un buon Canada: termina 1-0 all’Ahmad bin Ali Stadium. La squadra guidata dal ct Martinez è apparsa in grande difficoltà, ma i Diavoli Rossi hanno saputo incassare e colpire alla prima occasione al 44′ con Batshuayi. La prima occasione per sbloccare la gara capita a Davies, ma Courtois lo ipnotizza dagli undici metri. Poi due possibili rigori per il Canada, ma per l’arbitro Sikazwe e il VAR è tutto regolare. Decisioni che lasciano perplessi e penalizzano la squadra del ct Herdman. Il rullino della partita non cambia nella ripresa. I nordamericani continuano ad avere in mano il pallino del gioco, sembrano averne di più rispetto la selezione belga. Ma il calcio non premia chi merita, ma chi è più cinico. Termina così 1-0, il Belgio inizia con tre punti il cammino in Qatar.

Foto: Instagram Belgio