Belgio, Brugge campione per la 17a volta nella storia

Il Club Brugge è campione del Belgio per il secondo anno consecutivo. È sufficiente un pareggio contro l’Anderlecht per festeggiare con un turno d’anticipo e vincere il suo 17° titolo. La squadra di Philippe Clement si qualifica inoltre alla fase a gironi della prossima Champions League per il secondo anno.

Brugge che ha chiuso a +3 sugli avversari, il Genk, che va ai preliminari di Champions.

Foto: Twitter Brugge