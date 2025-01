Belgio alla ricerca del CT: spunta Lopetegui

Non è passato molto tempo dall’esonero di Lopetegui dal West Ham. La mossa degli Hammers però, almeno per il momento, non ha portato ai risultati sperati e questo è sotto gli occhi di tutti. La compagine inglese è stata eliminata dall’FA Cup per mano dell’Aston Villa, ha vinto a stento contro il Fulham per 3-2 e ha subito un netto 2-0 dal Crystal Palace. Insomma, la scossa sperata dalla società non è arrivata e l’addio del tecnico sembrerebbe non aver migliorato la situazione interna. Nonostante ciò l’allenatore spagnolo non si ferma e, secondo quanto riportato da Marca, gli si sarebbe presentata un’opportunità alquanto interessante. Il Belgio, infatti, dopo l’esonero di Domenico Tedesco è rimasto senza allenatore e starebbe valutando chi far sedere sulla panchina della Nazionale. Attenzione, però, anche agli altri contendenti. Oltre al basco, i Red Devils avrebbero messo nel mirino Thierry Henry e Rudi Garcia.

