Belgio, abolite le esultanze. Si rischia un giallo di gruppo e multe salate

In questi giorni uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia di Coronavirus è il Belgio. Il governo locale ha stanziato misure restrittive per queste festività e anche la Lega Calcio ha preso atto che anche nel calcio stanno aumentando troppo i contagi tra calciatori, staff ecc.

Ed è così che la Jupiter Pro League, la lega belga, ha reso noto che in campionato sono abolite le esultanze, pena multe e ammonizioni di gruppo.

Il comunicato della Pro League spiega che le esultanze ritenute “eccessive” saranno punibili con il cartellino giallo e con una sanzione da 750 euro. E anche festeggiare in maniera poco a norma negli spogliatoi costerà una multa alle società, 10mila euro per quelle di prima divisione e 5mila per quelle cadette. Una decisione che renderà assai complicata la vita agli arbitri, che ora dovranno anche fare attenzione a come chi segna decide di esultare dopo la rete. Più facile a dirsi che a farsi, come spiega il capo della comunicazione della Pro League.

Foto: Logo Jupiter Pro League