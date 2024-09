Belahyane: “Rosso a Suslov? Arbitro severo, la partita è cambiata”

Reda Belahyane, centrocampista del Verona, è intervenuto in sala stampa al termine del match per analizzare la sfida contro il Como: “Il nostro non è stato un atteggiamento giusto, abbiamo fatto bene solo nella ripresa, c’è stata una reazione. Nel primo tempo non ho fatto quello che il mister ci ha chiesto”. Il francese è poi tornato sull’espulsione di Suslov, scelta che ha fatto parecchio discutere: “È stata decisiva? L’arbitro è stato un po’ severo, la partita poi è cambiata. Era un contrasto di gioco, per me la decisione è stata abbastanza severa. Oggi per me è stata una gara difficile, soprattutto per il duello con Sergi Roberto, è un ottimo giocatore”.

Foto: twitter Verona