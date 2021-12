Bel Toro e brutto Bologna: Sanabria e un autogol lanciano Juric

Un bel Torino, un Bologna in tono minore. La vittoria di misura dei granata non tragga in inganno, è stata una partita che il Toro ha tenuto a lungo sotto controllo. Nel primo tempo a sbloccare il risultato è stato Sanabria al 23’, sfruttando un preciso lancio di Lukic. Lo stesso attaccante ha colpito la traversa prima dell’intervallo. Nella ripresa il bis granata al 26’ dopo un tiro di Pobega con deviazione decisiva di Soumaoro. Il Bologna, troppo brutto per essere vero, ha avuto un lampo al 33’: rigore conquistato da Sansone e trasformato da Orsolini un minuto dopo. Una vittoria strameritata da parte del Toro.

Foto: Twitter Torino