beIN Sports: Bennacer nel mirino del Liverpool

Secondo quanto riporta beIN Sports, il Liverpool avrebbe messo nel mirino Ismael Bennacer del Milan. Sul contatto dell’algerino sarebbe prevista una clausola di 50 milioni di euro, cifra che difficilmente i Reds sarebbero pronti a spendere per il rossonero. Tuttavia, secondo l’indiscrezione del media qatariota, il club di Jurgen Klopp e l’allenatore stesso lo vorrebbero con forza. Il Milan, dalla sua, lo considera praticamente incedibile e non sarebbe disposto ad aprire trattative per la sua cessione.

Fonte: Twitter Bennacer