Behrami: “Non mi aspettavo il rinnovo. Non avrei mai immaginato un finale di carriera così lungo”

Il Genoa, pochi giorni fa, ha comunicato il rinnovo per una nuova stagione al centrocampista svizzero, Valon Behrami. Il 36enne, a La Gazzetta dello Sport, si è detto sorpreso della scelta della società, convinto addirittura di aver chiuso la carriera il 30 giugno.

Queste le sue parole: “Rinnovo? Non me lo sarei aspettato, così come non avrei mai creduto di finire così tardi la mia carriera. Il Genoa a 36 anni mi ha ridato nuovi stimoli: neppure in sogno avrei pensato a un finale di questo tipo. Il 30 giugno pensavo fosse il mio ultimo giorno di scuola al Genoa ma addirittura anche del calcio in generale. Invece è arrivata una nuova bellissima chiamata”.

L’ex di Lazio e Fiorentina, poi, parla del rapporto speciale nato con il tecnico rossoblu Davide Ballardini: “C’è un legame con il mister che va oltre le scelte tecniche. Grazie a Ballardini ho imparato a capire che si può avere valore in un gruppo per se non giochi”.

Foto: Sito Genoa