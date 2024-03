Behrami: “Col VAR ci hanno tolto le emozioni. Imbarazzante quanto successo in Lazio-Milan e Torino-Fiorentina”

Valon Behrami, ex calciatore di Serie A e oggi opinionista per Dazn, ha commentato, nel corso del format Tutti Bravi dal Divano, i discussi episodi arbitrali andati in scena nel corso delle partite Lazio-Milan e Torino-Fiorentina. Le sue parole: “In campo ci sono le emozioni. È imbarazzante quello che è successo in Lazio-Milan ed è imbarazzante quanto successo in Torino-Fiorentina.

Col VAR ci hanno tolto le emozioni. Già i tifosi non sanno più se un gol è sicuro o verrà annullato. Adesso non ci si può neanche arrabbiare dopo aver subito un fallo in contropiede, senza aver detto niente di male (in riferimento all’espulsione di Ricci, ndr). Non possiamo dire nulla a Ricci, in campo si può urlare quanto si vuole. Senza le emozioni ci si spegne completamente.”

