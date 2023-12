Beguiristain (ds Manchester City): “Non sottovaluteremo il Copenaghen. Basti vedere cosa è successo allo United”

Txiki Beguiristain ds del Manchester City, ha parlato a margine del sorteggio degli ottavi di Champions.

Queste le sue parole: “C’erano altre opzioni, ma va bene così. Non importa che sia successo quello che è successo due anni fa, ma non serve nulla. Abbiamo il ricordo di quanto accaduto in questa fase a gironi, con le eliminazioni di Galatasaray e Manchester United, che in teoria erano migliori. L’anno scorso è successa la stessa cosa, a febbraio o marzo. Devi cercare di mettere tutti in forma per raggiungere la finale. Il gioco, l’intensità… ce l’abbiamo ancora. Il grande risultato dei miei amici del Real. Hanno disputato una fase a gironi fantastica. E’ stata la grande notizia che il Real sia primo nel girone. Cosa accade al Barça? Sto attento anche a Madrid…Dobbiamo arrivare a febbraio. Si può giocare meglio, peggio… Sono primi di un girone complicato e vedremo a febbraio. Siamo sei dietro ai primi, ma è una distanza accettabile. Barcellona, ​​lo stesso”.

Foto: logo Manchester City