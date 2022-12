Beffa per il Messico, vince contro l’Arabia Saudita ma non basta. Fuori dal Mondiale per la differenza reti

Il Messico vince, ma non basta: 2-1 contro l’Arabia. La Nazionale messicana arriva a pari punti con la Polonia ma è decisiva ala differenza reti. Il Messico domina in lungo e in largo e passa con Martin al 47′. I centroamericani spingono fortissimo e raddoppiano con uno spettacolare calcio di punizione di Chavez. Resta l’amaro in bocca Due gol annullati al Messico per fuorigioco. Nel recupero Al–Dawsari accorcia e manda la Polonia agli ottavi. Sottolineiamo che, anche in caso di vittoria per 2-0 i messicani sarebbero stati eliminati per il numero di cartellini gialli.

Foto: Instagram Messico