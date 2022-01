Bedin (Dg Vicenza) conferma: “Teodorczyk e Lukaku arriveranno nelle prossime ore”

Il direttore generale del Vicenza Paolo Bedin ha confermato due trattative in entrata parlando ai microfoni di Noaro Vicenza minuto x minuto: “Teodorczyk e Lukaku? Le ufficialità arriveranno nelle prossime ore, questo è un mondo in cui i segreti durano poco e le voci stanno girando. Manca più di mezzo campionato al termine, 21 partite, c’è lo spazio per recuperare, ci crediamo e stiamo operando per rinforzare la squadra per un girone di ritorno importante”. FOTO: sito Lazio