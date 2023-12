Bedia risponde a Lukaku: parità tra Servette e Roma (1-1). Giallorossi qualificati, si complica il primo posto

La Roma non va oltre l’1-1 a Ginevra contro il Servette: a Lukaku risponde la rete di Bedia nella ripresa. I padroni di casa partono forte con Kutesa che avanza per vie centrali e calcia in porta ma il pallone termina alto sopra la traversa della porta di Svilar. Al quarto d’ora c’è la reazione della squadra di Mourinho con un dialogo fra Paredes e Dybala e un filtrante per Bove deviato in calcio d’angolo da Bolla. Al 21’ la Roma passa in vantaggio: azione personale di Llorente che parte dalla corsia di destra e converge verso il centro dell’area servendo Lukaku. Il belga non ci pensa due volte e si volta calciando di prima intenzione. Il pallone si insacca nella porta difensa da un incolpevole Frisck. I giallorossi sfiorano il raddoppio a dieci dal risposo con El Shaarawy che riceve sul lato sinistro dell’area e mette un pallone che né Dybala né Lukaku riescono a spingere in rete. Ad inizio ripresa il Servette trova il pareggio. Discesa sulla destra di Stevanovic che viene bucato da Cristante al centro della difesa. Il più lesto è Bedia che non ci pensa su due volte e trafigge in uscita Svilar. La reazione della Roma non tarda ad arrivare ma ancora una volta il traversone di El Shaarawy dalla sinistra non viene raccolto nessun compagno di squadra. Al 18’ Lukaku prova a servire Dybala, un rimpallo consegna il pallone fra i piedi della Joya che a tu per tu con Frick calcia altissimo. I padroni di casa si rendono pericolosi con Baron ma la sua conclusione termina sul fondo. Al 26’ Roma ancora pericolosa con una bella combinazione fra Lukaku e Dybala con l’argentino che entra in area ma calcia fra le braccia di Frick. La squadra della Capitale attacca a testa bassa nel finale con Lukaku che si volta in area e serve Pellegrini ma il suo diagonale da ottima posizione termina sul fondo. La Roma passa il turno, ma il rischio playoff è alto per i giallorossi, che non sono andati oltre l’1-1 contro il Servette, mentre lo Slavia Praga è passato 3-2 sul campo dello Sheriff Tiraspol. 12 punti per la squadra di Praga, 10 per la Roma. Sarà decisiva l’ultima giornata per decidere chi passerà direttamente il turno: i giallorossi scenderanno in campo all’Olimpico contro lo Sheriff Tiraspol (ultimo in classifica), mentre lo Slavia Praga ospiterà il Servette.

Foto: Instagram Roma