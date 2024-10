Beckham sul Manchester United: “Vorrei che ritornasse quello di una volta. I tifosi devono fidarsi di Ratcliffe”

Intervenuto nel podcast di Rio Ferdinand, David Beckham ha parlato della situazione attuale del Manchester United. Il club, nonostante i tanti acquisti, continua a navigare a vista, sia dal punto di vista tecnico che dirigenziale.

“ Penso che il cambiamento sia chiaramente necessario. Diverse persone hanno affermato che il club ha bisogno di cambiamenti e di una nuova prospettiva su come dovrebbe essere gestito e su come dovrebbero essere prese le decisioni. Spero che le cose cambino, ma ci vuole tempo. Siamo stati abbastanza pazienti come tifosi dello United, ma vogliamo che ritornino i bei vecchi tempi. Prima è , meglio è”.

Apre poi una parentesi su uno degli azionisti dei Red Devils, Jim Ratcliffe, proprietario di Ineos: “Jim piace davvero molto. L’ho incontrato diverse volte nel corso degli anni e penso che sia un tifoso e ovviamente anche un grande manager, uno dei migliori e più grandi. I tifosi devono vedere che lui si preoccupa per loro. Negli ultimi anni hanno perso la fiducia nella leadership”.

Foto: X PSG