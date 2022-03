Beckham sorprende: “Danimarca rivelazione del Mondiale. L’Inghilterra? Ecco cosa potrà favorirci”

David Beckham, Ambassador per il Mondiale qatariota, ha rilasciato un’intervista alla FIFA dove ha regalato spunti di riflessione e titoli alla stampa in merito proprio alla Coppa del Mondo: “Dato che è un Mondiale, si parla automaticamente di Brasile, Argentina e Francia, tutte grandi nazioni. Hanno vinto molti tornei. Ma un’altra rappresentativa che sarò entusiasta di vedere giocare è la Danimarca. Penso che possa essere la rivelazione. Si è preparata bene e fa sempre molto bene nei grandi tornei. Non vedo l’ora di vedere anche il paese ospitante, il Qatar“.

Beckham ha poi sottolineato cosa potrebbe agevolare i calciatori della sua Inghilterra: “Quando arrivi alla fine della stagione e devi giocare il Mondiale, sei esausto e ci vogliono più di qualche settimana per riprenderti. Questa volta la manifestazione si terrà a metà stagione, quindi sarà perfetto per i giocatori inglesi. Mi aspetto sempre molto dall’Inghilterra. Anche i nostri fan, e giustamente a mio avviso. Penso che Gareth [Southgate] abbia fatto un lavoro straordinario. Abbiamo un gruppo di calciatori che stanno insieme da molti anni. Non si può più dire che sia una rosa giovane, molti giocatori sono – è vero – abbastanza giovani, ma al contempo hanno esperienza, parlo di profili come Harry Kane. Penso che sia una vera opportunità per noi“.

