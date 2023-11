Beckham: “Portare Messi in MLS è un regalo all’America, un’icona del genere ispira un’intera generazione di calciatori”

Nel corso di una intervista all’AFP, l’ex calciatore David Beckham, attualmente presidente dell’Inter Miami, ha parlato dell’arrivo di Lionel Messi in MLS. Ecco le sue parole:

“È ancora difficile crederci quando quando qualcuno si gira verso di me e dice che l’Inter Miami ha Messi in squadra. Questo è un motivo di enorme orgoglio per me: il miglior giocatore del mondo, nella nostra squadra. Abbiamo sempre saputo che portare Leo in America sarebbe stato il nostro regalo agli USA e alla MLS, perché lui cambia il gioco. Un’icona del genere ispira una intera generazione di giocatori. Ed è per questo che abbiamo voluto portare Leo nella squadra. Certo, vogliamo vincere titoli e vogliamo essere la migliore squadra del campionato. Ma uno dei motivi per cui lo abbiamo acquistato è stato quello di ispirare anche la prossima generazione di calciatori americani. Portare Messi in un campionato ha questo effetto”.

Foto: Pagina Facebook Inter Miami FC