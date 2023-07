Interessante intervista rilasciata da David Beckham a The Athletic. L’ex calciatore del Manchester United ha parlato proprio dei Red Devils, affermando: “Il gestore del club deve essere un tifoso, servono cambiamenti e spero che la situazione si risolva in fretta. Per i Glazer penso sia arrivato il momento di cedere la società. Una volta che perdi i tifosi è difficile riconquistarli”.

