Beckham: “Messi? Ho iniziato a parlare con il padre 5 anni prima per convincerlo a firmare”

Intervenuto ai microfoni di This Life of Mine Show, il co-proprietario dell’Inter Miami, David Beckham, è tornato a parlare del trasferimento di Lionel Messi: “Ho iniziato a parlare con il padre 5 anni prima per convincerlo a firmare. Ci incontrammo di nascosto in un hotel e gli dissi “So che Leo non è pronto adesso, ma voglio che giochi per noi in futuro”. Cinque anni dopo lui ha annunciato l’addio al PSG e io aspettavo una sua decisione, erano le 4-5 del mattino, ero in Giappone e stavo dormendo. Sentivo il mio telefono vibrare di continuo, mia moglie mi dà una gomitata e mi dice di spegnerlo. A quel punto prendo il telefono e leggo che Messi aveva deciso di venire a Miami. Mi sono seduto e ho iniziato a piangere”.

Foto: Instagram Messi