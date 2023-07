Beckham: “Ho ricevuto un milione di messaggi dopo aver preso Messi all’Inter Miami”

“Un paio di settimane fa mi sono svegliato con un milione di messaggi sul telefono e ho pensato ‘Cosa è successo?’. Normalmente non ricevo tanti messaggi. Poi ho visto la notizia, ovviamente non era una novità per me”. A parlare è David Beckham, co-proprietario dell’Inter Miami, che raccontando i minuti successivi all’annuncio dell’ingaggio di Lionel Messi ha svelato i dettagli di una mattina folle. E poi ha sottolineato: “Ho sempre detto che, se ne avessi l’opportunità, avrei portato i migliori giocatori a Miami, indipendentemente dall’età. Ho preso questo impegno con i nostri tifosi: quando uno dei migliori giocatori di sempre, che ha vinto tutto ed è ancora un grande giocatore, ha manifestato l’intenzione di giocare nella mia squadra, è stato un grande momento”.

Foto: Sito Inter Miami