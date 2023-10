Beckham: “Al Manchester United urge un cambio di proprietà. Un mio intervento? E’ da escludere”

Intervistato da CNBC, David Beckham , ex stella dei Red Devils, ha parlato della questione della vendita del suo Manchester United, conteso tra Hamad Bin Jassim Al Thani e sir Jim Ratcliffe.

Queste le sue parole: “Al momento non c’è stabilità al Manchester United. Voglio vedere una nuova proprietà prendere il controllo del club e riportarlo dove merita. Non dico che i precedenti proprietari abbiano fatto un pessimo lavoro, perché abbiamo comunque avuto molto successo, ma per me è il momento giusto che subentri qualcun altro e penso che ci sarà la cessione. È il momento giusto. Sono cresciuto al Manchester United fin da giovanissimo e c’era molta stabilità. Avevamo lo stesso manager (Sir Alex Ferguson) e gli stessi proprietari. Il Manchester United sarà sempre lo United, uno dei club più grandi del mondo. Io coinvolto con Al Thani? Al momento non c’è alcuna discussione sull’argomento. Ho un rapporto di lunga data con il Qatar grazie al mio periodo al PSG. La gente dirà che c’è un collegamento e ovviamente se ne parlerà, ma non c’è stata ancora una discussione”.

Foto: twitter personale