Beckenbauer: “Giocare a porte chiuse ci permetterà di scoprire nuovi giocatori”

La leggenda del calcio tedesco e presidente onorario del Bayern Monaco, Franz Beckenbauer, è stato intervistato dai microfoni della Bild, dove ha parlato della ripresa del campionato e del fatto che le gare saranno giocate a porte chiuse: “Se sei allo stadio, ti manca l’atmosfera, ma se guardi la partita in tv, cosa cambia? In marzo ho visto Juve-Inter. Una sfida vivace, attraente. Veramente. E poi la Bundesliga potrà scoprire nuovi giocatori. Giocare in questa nuova situazione sarà l’occasione giusta per quelli che chiamo <<campioni del mondo in allenamento>>. Ho visto tanti giocatori che in allenamento durante la settimana erano brillanti e poi il giorno della partita, con gli spalti pieni, non riuscivano a dominare i nervi. Tutti questi potranno approfittare delle porte chiuse. Ci potranno essere delle sorprese.”