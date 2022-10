Becao sull’exploit dell’Udinese: “Sottil ci porta oltre la fatica, questo fa la differenza”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il difensore dell’Udinese, Rodrigo Becao, ha così presentato la sfida contro l’Atalanta di Gasperini: “Siamo una squadra molto unita. Sia in allenamento che in partita ci aiutiamo molto l’un con l’altro. Rispetto alla passata stagione il nostro atteggiamento è cambiato, ciò ci ha fatto portare punti a casa. Il nostro obiettivo è quello di fare meglio dell’anno scorso”. Infine, il difensore ha spiegato l’impatto di mister Andrea Sottil sui friulani: “Ci porta oltre la fatica, e anche quando siamo stanchi la sua strategia è spingerci ad andare oltre. Questo, secondo me, fa la differenza in campo e contro l’avversario. La qualità che fa la differenza in campo è la capacità di marcare uno contro uno. Quando guardo a destra e vedo Pereyra mi sento tranquillo, so che posso passare la palla e che ci pensa lui a iniziare l’azione. Stiamo trovando modi diversi di attaccare”.

Foto: Instagram Becao