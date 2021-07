Becao: “Sto bene all’Udinese, siamo come una famiglia. Silvestri grande rinforzo”

Rodrigo Becao, difensore bianconero, ha parlato così a Udinese Tv dal ritiro di St. Veit:

Sta iniziando la terza stagione con l’Udinese ed è uno degli uomini più affidabili, ha giocato tante partite. Si sente una pedina importante di questa squadra in vista della nuova stagione?

“Ho tanti compagni che mi supportano e anche io sono qui per supportare loro. Siamo una famiglia. Mi sento bene qua all’Udinese e non vedo l’ora iniziare una nuova stagione e di dare sempre il massimo”.

Siete un bel gruppo di brasiliani in squadra. Questo vi aiuta?

“Certamente, quando parliamo la nostra lingua tra di noi ci capiamo subito e ci aiutiamo. Inoltre, quando vedo Samir, che gioca da tanti anni a Udine, al mio fianco tutto è più facile”.

Il nuovo arrivo, Silvestri è stato uno dei migliori portieri della Serie A. Qual è stata la sua prima impressione su di lui?

“È sempre buono avere in squadra un rinforzo così. Da quello che ho visto giocando contro di lui posso dire che Silvestri è un bravissimo portiere. Guardare indietro e vedere che in porta c’è un portiere forte come lui diventa più facile. Lavorando tutti assieme faremo una bella stagione”.