Becao colpisce, Donnarumma sbaglia, Kessie rimedia su rigore: 1-1. Domani l’Inter può andare a più 6

Il Milan alla fine, e con tanta fatica la pareggia. A San Siro termina 1-1, ma per come si era messa è un punto importante quello guadagnato dai rossoneri al 97′ con il rigore trasformato da Frank Kessie. Vantaggio dell’Udinese con Becao, che dopo la rete di due stagioni fa, sembra averci preso gusto a segnare di testa al Milan. Termina in pareggio, con l’Inter che domani a Parma può portarsi a 6 punti il distacco dai cugini.

Foto: Twitter milan