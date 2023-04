Beauguel su Ronaldo: “Sono rimasto deluso da lui, non mi ha nemmeno guardato in faccia quando gli ho stretto la mano”

L’attaccante che ha eliminato Ronaldo e il suo Al Nassr dalla King Cup ha raccontato all’Equipe dei retroscena sul portoghese e un incontro che non è andato nel verso giusto: “Sono rimasto un po’ deluso. A fine partita gli ho detto che ero un grande tifoso e gli ho chiesto la maglia. Mi ha stretto la mano senza guardarmi negli occhi, con un’aria molto sprezzante. Sono rimasto in silenzio perché sono cresciuto con lui. Ricordo ancora i video che guardavo di lui quando ero al college. Capisco che era deluso dopo la sconfitta, che è un grande calciatore, ma il suo atteggiamento mi ha sorpreso. Anche in campo era sconvolto, ha urlato contro i suoi compagni di squadra”.

Foto: cristiano ronaldo twitter al nassr