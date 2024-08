BBC: “Bissouma è nei guai. Video mentre inala gas esilarante, il Tottenham riflette sul suo futuro”

Secondo quanto riportato dalla BBC, nella giornata di sabato Bissouma ha pubblicato sui social un video in cui lo si vede mentre inala un gas esilarante. Nel Regno Unito, il possesso di protossido di azoto per uso ricreativo è un reato penale dal 2023 e può comportare una pena detentiva fino a due anni di carcere. La BBC riporta le scuse del giocatore: “Voglio scusarmi per questi video. È stata una grave mancanza di giudizio”, ha detto Bissouma. “Capisco quanto sia grave la situazione e i rischi per la salute che comporta, e prendo molto seriamente la mia responsabilità come calciatore e modello di comportamento”. Bissouma, arrivato agli Spurs dal Brighton per 30 milioni di sterline nel 2022, aveva giocato per 45 minuti nell’amichevole persa dagli Spurs contro il Bayern Monaco nel primo pomeriggio di sabato. “Stiamo esaminando gli eventi”, ha affermato un portavoce del Tottenham. “Questo sarà gestito come una questione interna.”

Foto: instagram Bissouma