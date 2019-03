Bayern-Werner, il Lipsia smentisce: “Nessun accordo. Non prendiamo in considerazione…”

Nei giorni scorsi la stampa tedesca ha svelato come il Bayern Monaco fosse intenzionato a chiudere l’operazione Timo Werner a stretto giro di posta, al punto da aver raggiunto un accordo totale con lo specialista del Lipsia – in scadenza nel 2020 – sulla base di un ingaggio da 6,5 milioni all’anno. Il direttore sportivo del del club della Red Bull, Ralf Rangnik, ha spento tale pista intervenendo così ai microfoni della Bild: “Accordo con il Bayern? Impossibile che ci sia un’intesa per il 2019, dovremmo essere d’accordo noi e non lo siamo. Nessuno dal Bayern ci ha contattati. Non esiste neppure che Timo vada al Bayern da svincolato come Leon Goretzka e Robert Lewandowski, non è un’opzione che consideriamo”.

Foto: sito ufficiale Bundesliga