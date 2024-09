Bayern, una goleada per entrare nella storia: è la prima squadra a segnare 9 reti in Champions

Prova di forza incredibile del Bayern Monaco, che ha rifilato nove reti alla Dinamo Zagabria nella prima giornata di Champions League. Come riporta Opta il Bayern è la prima squadra a segnare nove reti in un match di Champions League. Autentici mattatori della serata Harry Kane (quadripletta) e Olise (doppietta). A completare la serata da sogno dei bavaresi le reti di Guerreiro, Sane e Goretzka. Per la Dinamo a segno Petkovic e Ogiwara

Foto: Instagram Bayern Monaco