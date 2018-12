Il Bayern torna a vincere, Kovac: “Finalmente! Ottima prestazione, ora non fermiamoci”

Il Bayern Monaco, dopo tre giornate, torna a vincere anche in Bundesliga piegando il Werder Brema per 2-1 (decide la doppietta di Gnabry). Il tecnico dei bavaresi, Niko Kovac, esterna la sua soddisfazione: “Finalmente! Mi è piaciuta molto la nostra prestazione, ma devo solo lamentarmi del gol subito ancora una volta. Solo nei dieci minuti dopo il nostro vantaggio abbiamo difeso troppo passivamente, altrimenti abbiamo lavorato bene, è positivo che ora avremo una settimana per prepararci alla prossima partita. Non dobbiamo più fermarci”.

Foto: Bayer Monaco Twitter