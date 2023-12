Bayern, tegola Sarr. Rottura del crociato per l’esterno

Bouna Sarr difensore del Bayern Monaco, ex dell’Olympique Marsiglia, si è infortunato gravemente. Gli esami a cui si è sottoposto in giornata hanno evidenziato la rottura del crociato per il giocatore.

Questo il comunicato dei bavaresi: “Bouna Sarr ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante l’allenamento di ieri. Il terzino senegalese è stato operato oggi, con esito positivo, e sarà quindi indisponibile per i prossimi mesi”.

Kreuzbandriss – Bouna Sarr erfolgreich operiert. Gute Genesung, Bouna! 🙏 — FC Bayern München (@FCBayern) December 1, 2023

Foto: twitter Bayern