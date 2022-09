Bayern, tegola Lucas Hernandez. Strappo all’adduttore, starà fuori un mese e mezzo

Tegola per il Bayern Monaco che dovrà fare a meno di Lucas Hernandez per le prossime partite. Il difensore francese, a segno contro il Barcellona ieri, ha accusato un fastidio muscolare all’adduttore destro e dovrà restare fuori per le prossime 6 settimane, stando a quanto riportato dalla Bild.

Questa la nota dei bavaresi: “Il 26enne francese ha riportato uno strappo muscolare nella zona dell’adduttore sinistro, come rilevato da un esame effettuato dal team medico del Bayern. Starà fuori per diverse settimane”.