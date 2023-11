Bayern, si cerca sempre un rinforzo in mediana: il nuovo nome è Zubimendi della Real Sociedad

Durante la finestra di trasferimenti estiva, Thomas Tuchel aveva chiesto un ingaggio a centrocampo per rinforzare quella che considerava una zona scoperta. Nelle ultime ore sarebbe dovuto arrivare in Germania il centrocampista portoghese del Fulham Palhinha, ma nonostante abbia superato le visite mediche, il trasferimento non è stato completato in tempo. Questo è stato un colpo sia per il giocatore, che è tornato al Fulham, sia per il Bayern Monaco, che non è riuscito a recuperare il suo centrocampista.

Quest’inverno, il club bavarese intensificherà ancora una volta la ricerca di mediano. Qualche giorno fa, la stampa tedesca ha rivelato che la tendenza sarebbe quella di non tornare su Palhinha, che nel frattempo ha prolungato il suo contratto con il Fulham. Secondo la BILD, i giganti tedeschi vorrebbero ora fare un tentativo per il centrocampista spagnolo della Real Sociedad Martín Zubimendi. Quest’estate anche il Barça si è scontrato con le richieste economiche del club basco, che ha chiesto 70 milioni di euro per il 24enne spagnolo.

Foto: Instagram Zubimendi