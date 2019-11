Bayern, senti Lewandowski: “Guardiola? Tutti vorrebbero essere allenati da lui”

Robert Lewandowski, attaccante e simbolo del Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di sueddeutsche.de soffermandosi anche sulla suggestione Guardiola per il futuro della panchina del club bavarese: “Credo che dovremmo andare avanti con Flick, non ci sono molti allenatori sul mercato. Il tecnico è onesto e diretto, i giocatori lo hanno notato subito. E’ preparato anche da un punto di vista tattico: non voglio dire che tutto sia perfetto, ma in pochi giorni ha fatto un ottimo lavoro. Guardiola? Rende ogni giocatore migliore, quindi tutti sarebbero felici di essere allenati da lui”, ha chiuso Lewandowski.

Foto: Twitter ufficiale Champions League