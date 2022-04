Bayern sconfitto dal Villarreal, Nagelsmann ammette: “Fortunati ad aver perso solo 1-0”

Quella di ieri sera non è stata una serata facile per il Bayern Monaco, sconfitto per una rete a zero in terra spagnola contro l’ostico Villarreal, che ha disputato una prova attenta meritando pienamente il successo. Per i tedeschi il discorso qualificazione è tutt’altro che compromesso, ma nel ritorno servirà cambiare passo per superare la formazione di Unai Emery.

Parlando in conferenza stampa dopo la gara, il tecnico dei bavaresi Julian Nagelsmann ha ammesso: “Non abbiamo disputato una buona partita, sia per quanto riguarda la difesa che l’attacco, senza riuscire a fare il nostro solito gioco. Alla fine siamo stati fortunati ad aver perso soltanto 1-0, loro avrebbero potuto fare almeno un altro gol, se non due. Anche noi abbiamo avuto qualche occasione per segnare, ma non lo avremmo meritato”.

Foto: Twitter personale Nagelsmann