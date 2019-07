Bayern – Roca: i tedeschi non vogliono pagare la clausola rescissoria

Mentre il Bayern si prepara per la prima partita contro l’Arsenal in California, il quotidiano spagnolo “Marca” riferisce di un possibile trasferimento del centrocampista campione con l’Under 21 spagnola. Il mediano dell’Espanyol ha una clausola di 40 milioni di euro, ma i bavaresi si sono spinti fino a 30. Marc Roca, classe 1996, ha totalizzato 68 presenze il Liga e messo a segno un gol. Negli ultimi mesi è diventato un pilastro del club catalano, ma fino a poco tempo fa era in procinto di passare in seconda divisione ed è per questo motivo che i tedeschi non alzeranno l’offerta.

Foto Marca