Bayern, riecco Klose: “Con Flick posso crescere tanto come allenatore”

Miroslav Klose è ufficialmente entrato a far parte dello staff del tecnico Flick al Bayern Monaco, queste le sue dichiarazioni: “Mi sento bene e non vedo l’ora di iniziare. Io e Flick ci conosciamo molto bene fin da quando giocavamo insieme in Nazionale, ci fidiamo reciprocamente sia a livello personale che professionale. Per me questo è un passo avanti nella carriera da allenatore. Spero con la mia esperienza di dare un contributo importante affinché il club raggiunga gli obiettivi prefissati”.