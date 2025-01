Bayern, per Alphonso Davies stiramento muscolare al bicipite femorale sinistro

Il Bayern Monaco ieri sera ha perso 3-0 a Rotterdam contro il Feyenoord. Una sconfitta pesantissima. Ma per Kompany ci sono altri problemi. I tedeschi hanno perso per infortunio l’esterno sinistro Alphonso Davies, uscito per infortunio. Per il giocatore si tratta di stiramento.

Questa la nota del Bayern: “Alphonso Davies ha subito uno stiramento muscolare al bicipite femorale sinistro durante la partita di Champions League contro il Feyenoord (0-3) di mercoledì sera. L’infortunio è stato confermato da una risonanza magnetica effettuata dallo staff medico dell’FC Bayern”.

Foto: Instagram personale