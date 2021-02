Un altro problema per Hansi Flick e per il Bayern Monaco: alle assenze di Goretzka, Gnabry, Javi Martinez, Kouassi, Muller, Douglas Costa e Nubel, si è aggiunta anche quella del terzino Benjamin Pavard. Il francese è risultato positivo al Covid-19 e dovrà mettersi in quarantena obbligatoria, inevitabilmente salterà l’ottavo di andata di Champions contro la Lazio. Lo riporta Sky Sport Germania.