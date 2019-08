Bayern, parla Kovac: “Perisic? Siamo ai dettagli, l’età non è un problema. Ora…”

Niko Kovac, tecnico del Bayern Monaco, a margine della sfida contro il Cottbus ha parlato dell’arrivo di Ivan Perisic: “Posso confermare che Perisic era a Monaco oggi. Ci sono piccoli dettagli da chiarire, dovrebbe essere risolto a breve. Penso che andrà tutto bene alla fine. Ogni giocatore merita rispetto, non si può parlare di piano B o C o soluzione X, dovremmo chiederci tutti se quello che sta succedendo sia una cosa giusta. Problema età? Stefan Effenberg è arrivato al Bayern a 30 anni e ha vinto la Champions. Non dobbiamo considerare la questione anagrafica, dobbiamo vedere cosa un giocatore può darci in campo. Altri colpi? Ora i direttori stanno lavorando ad altri colpi: uno o due”.

