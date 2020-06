Bayern, parla Flick: “Dopo i problemi iniziali, siamo tornati. Ora prendiamoci il titolo”

Dopo la vittoria per 4-2 contro il Leverkusen, il tecnico del Bayern Monaco, Hans-Dieter Flick ha parlato così in conferenza stampa: “Nel calcio bisogna vincere le partite. Lo abbiamo dimostrato in modo impressionante nel 2020. Dopo i problemi iniziali, siamo tornati. Questo dimostra l’atteggiamento e la mentalità. È stato un bene che siamo rimasti dietro perché la squadra si è ripresa da sola. Il record di gol realizzati dalla squadra? Prima di tutto vogliamo diventare campioni. Ci sono ancora quattro partite da giocare. Tutto il resto è secondario. Se è così che va, va bene. Le assenze di Lewandowski e Muller nella prossima gara per i cartellini gialli ricevuti oggi? È fastidioso, ma dobbiamo accettarlo. Ho parlato l’arbitro, dice di aver visto un battibecco, ecco perché Robert ha ricevuto il cartellino giallo. Thomas stava davanti alla palla, si possono anche dare cartellini gialli. È così che stanno le cose, accettiamo tutto. Vedremo altri due giocatori contro il Mönchengladbach, anche questo è un bene. E’ fondamentale che mercoledì possano dare il massimo per 90 minuti a pieno ritmo”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco