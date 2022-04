Bayern out dalla Champions, minacce a Salihamidzic: “Useremo i coltelli su di voi”

Momento non facile in casa Bayern Monaco, a seguito dell’eliminazione inaspettata in Champions League ai danni del Villarreal. Qualche facinoroso ha minacciato Esther Copado, la moglie di Hasan Salihamidzic e ds del Bayern, accusato di essere il maggior responsabile della situazione negativa bavarese. Su Instagram la donna ha pubblicato uno screen inequivocabile di un messaggio ricevuto: “Se Brazzo non lascerà il Bayern useremo i coltelli su di te e suo figlio“, ma anche “Dì a tuo marito di lasciare il club“.

FOTO: Bild