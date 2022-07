Bayern, Nagelsmann sogna Kane: “Vedremo cosa succederà, ma costa molto”

Dopo aver perso Robert Lewandowski, il Bayern Monaco pensa ad Harry Kane. Direttamente dalla tournée dei tedeschi negli Stati Uniti, il tecnico Nagelsmann ha parlato dell’attaccante degli Spurs: “È molto costoso, questo è il problema. È uno dei due o tre attaccanti che potrebbero giocare come 9 o come 10. È forte, bravo nel gioco aereo e calcia con entrambi i piedi. Potrebbe segnare tanti gol in Bundesliga, non so quale sia il suo costo ma è davvero dura per il Bayern pensare di poterlo prendere. Vedremo cosa succederà in futuro…”. Conferma di quanto vi avevamo raccontato il 10 giugno, il Bayern pensa ad Harry Kane. E Nagelsmann sogna di poter abbracciare il centravanti per sopperire alla partenza di Lewandowski.

Foto: Twitter Tottenham