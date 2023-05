Bayern Monaco, Tuchel rimane al suo posto

La conferenza stampa di presentazione del nuovo CEO è stata l’occasione per il Presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer di parlare anche del futuro della guida tecnica della sua squadra. L’arrivo di Tuchel aveva fatto storcere qualche naso ma alla fine la conquista della Bundesliga potrebbe aver cambiato le carte in tavola: “Siamo assolutamente convinti di Thomas Tuchel. È uno dei migliori allenatori d’Europa, lo ha dimostrato nelle sue varie esperienze. Non c’è mai stato alcun dubbio su di lui e il trionfo finale è la conferma delle nostre sensazioni”. Il Presidente ha anche annunciato il ritorno in società di Karl-Heinz Rummenigge, che aveva lasciato il posto a Kahn nell’estate del 2002.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco