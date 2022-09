Bayern Monaco, terzo pareggio di fila in Bundesliga. De Ligt causa il rigore decisivo

Il Bayern Monaco non riesce più a vincere in Bundesliga. All’Allianz Arena, la squadra di Nagelsmann ha rimediato il terzo pareggio di fila in campionato, non riuscendo ad andare oltre il 2-2 contro lo Stoccarda. Per due volte in vantaggio con i gol di Tel e Musiala, i bavaresi, reduci dal successo in Champions contro l’Inter, si sono fatti raggiungere dagli avversari, prima da Fuhrich al 57′, poi da Guirassy al 92′. Quest’ultimo ha siglato la rete dagli undici metri dopo il rigore concesso dall’arbitro al 92′ per il fallo di De Ligt. Bayern primo dopo sei giornate, ma fermo a quota 12 punti insieme a Hoffenheim e Dortmund.

Foto: Twitter Bayern