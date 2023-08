Harry Kane si appresta a diventare un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il centravanti inglese ha terminate le visite mediche con il club bavarese e ha lasciato la clinica per recarsi in sede Bayern per firmare il contratto che lo legherà ai campioni di Germania. Si attende l’ufficialità per capire se potrà essere a disposizione per la Supercoppa di domani sera.

Foto: Instagram Kane