Bayern Monaco, telenovela Nicolas Jackson: si avvicina l’accordo con il Chelsea

01/09/2025 | 15:25:18

La recente comunicazione del Chelsea al Bayern Monaco relativa a Nicolas Jackson aveva preoccupato il tifo bavarese. A causa dell’infortunio rimediato da Liam Delap, il Chelsea aveva richiesto che il giocatore classe 2001 tornasse a Londra, “annullando” così il trasferimento definito coi tedeschi. Ma, stando a quanto riferito poco fa da The Atheltic, i blues e il Bayern sarebbero nuovamente vicini a un accordo di prestito dell’ex Villarreal.

Foto: Instagram Chelsea